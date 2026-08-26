В Уфе поймали водителя с опьянением, превышающим норму в 14 раз

Житель Уфы лишился автомобиля за повторное управление им в нетрезвом состоянии. Как сообщает прокуратура Башкирии, в феврале горожанина за рулем «Лады Гранты» остановили сотрудники Госавтоинспекции.

При проверке документов заметили признаки опьянения, ему предложили пройти освидетельствование, результаты которого превысили допустимую норму более чем в 14 раз.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобное. Во время заседания в Орджоникидзевском районном суде «герой» признал свою вину.

Суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года. Машину конфисковали в доход государства.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Стерлитамакском районе за аналогичное правонарушение у владельца конфисковали «Тойоту Короллу».