В Уфе поймали водителя с опьянением, превышающим норму в 14 раз

Житель Уфы лишился автомобиля за повторное управление им в нетрезвом состоянии. Как сообщает прокуратура Башкирии, в феврале горожанина за рулем «Лады Гранты» остановили сотрудники Госавтоинспекции.
При проверке документов заметили признаки опьянения, ему предложили пройти освидетельствование, результаты которого превысили допустимую норму более чем в 14 раз.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобное. Во время заседания в Орджоникидзевском районном суде «герой» признал свою вину.
Суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года. Машину конфисковали в доход государства.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Стерлитамакском районе за аналогичное правонарушение у владельца конфисковали «Тойоту Короллу».
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