Житель Башкирии лишился дорогостоящей иномарки за пьяное вождение

Стерлитамакский городской суд вынес суровый приговор местному жителю, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Мужчина лишился не только водительских прав, но и автомобиля марки «Тойота Королла».
Как сообщили в региональной прокуратуре, сотрудники ДПС остановили машину еще в марте текущего года. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Поскольку ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, на него завели уголовное дело.
Подсудимый полностью признал свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортом на два года.
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