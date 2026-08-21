Житель Башкирии лишился дорогостоящей иномарки за пьяное вождение

Стерлитамакский городской суд вынес суровый приговор местному жителю, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Мужчина лишился не только водительских прав, но и автомобиля марки «Тойота Королла».

Как сообщили в региональной прокуратуре, сотрудники ДПС остановили машину еще в марте текущего года. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Поскольку ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, на него завели уголовное дело.

Подсудимый полностью признал свою вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортом на два года.

Накануне в Башкирии пьяный водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 25-летнего байкера.