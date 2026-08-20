В Башкирии пьяный водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 25-летнего байкера

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, за рулем автомобиля «Фольксваген Джетта» находился 41-летний мужчина. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он не справился с управлением и протаранил попутные транспортные средства — мопед «Альфа» и питбайк «Фаст».
От полученных травм, несовместимых с жизнью, на месте скончался 25-летний водитель питбайка.
По факту ДТП проводится проверка. Назначены необходимые экспертизы.
Госавтоинспекция Башкортостана в очередной раз напоминает водителям об ответственности: садиться за руль после употребления алкоголя категорически запрещено. Необходимо проявлять повышенную внимательность на дорогах, особенно в тёмное время суток.
Ранее в Буздякском районе Башкирии водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТП и погиб, сообщал «Башинформ».
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