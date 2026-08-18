В Башкирии водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТП и погиб

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, накануне вечером на 1376 км автодороги М-5 «Урал» 60-летний водитель за рулем «КамАЗа» допустил столкновение с автомобилем «Хендай ix35», после чего выехал на встречку, где врезался в грузовик «ДАФ».

В ДТП 60-летний водитель «КамАЗа» от полученных травм скончался при доставлении в медучреждение. Также с многочисленными травмами госпитализировали 38-летнего водителя легкового автомобиля и его 36-летнего пассажира. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее в Башкирии ошибка мопедиста стоила жизни ему и его пассажирке.