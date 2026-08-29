Синоптики сообщили, какой будет погода в Башкирии в последние дни лета

В эти выходные дни жителей республики ждет классическая погода конца лета — с умеренным теплом днем и холодными ночами.

По данным синоптиков Башгидромета, сегодня в субботу, 29 августа, в течение дня существенных осадков не прогнозируется. Будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до комфортных +18,+23 градусов.

В воскресенье, 30 августа, ночью температура опустится до +3,+8 градусов, местами на почве возможны заморозки. Днем сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Воздух прогреется до +13,+18 градусов.

В понедельник, 31 августа, погода останется прохладной. Ночью будет +4,+9 градусов, днем около +14,+19. Синоптики не исключают кратковременные локальные дожди в северных районах республики.

Метеорологи отмечают постепенное сезонное снижение температурных показателей. Среднесуточная температура устойчиво переходит через отметку в +15 градусов, что считается началом климатической осени.

Ранее сообщалось о значительном похолодании в регионе в связи со смещением холодного воздуха с Арктики.