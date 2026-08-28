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07:16 (UTC+5), 28 Августа 2026

В Башкирии в выходные возможны ночные заморозки

Фото: автор | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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В Башкортостан идет похолодание. Как сообщает Башгидромет, в тыловой части циклона на Урал и Европейскую часть России северными потоками сместится холодный воздух с Арктики.

Температура воздуха будет понижаться: ночью — до +2,+7, днем — до +12,+17 градусов.

В предстоящие выходные дни в отдельных северных и горных районах республики ожидаются ночные и утренние заморозки в воздухе и на поверхности почвы, прогнозируют синоптики. 

Небольшие дожди в республике будут наблюдаться преимущественно в северных районах. 

Сегодня, 28 августа днем воздух прогреется до +21,+26 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер западный, умеренный, при грозе возможны сильные порывы. 

В субботу, 29 августа заметно похолодает. На большей части территории республики пройдут дожди. Столбики термометров ночью покажут +7,+12 градусов. Днем максимальная температура не поднимется выше +25 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное и северное.

В воскресенье, 30 августа температурный фон продолжит снижаться. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов, местами на почве могут появиться первые заморозки. Днем воздух прогреется всего до +13,+18 градусов. Сохранится вероятность небольших дождей, ветер останется северо-западным, умеренным.

В предстоящую рабочую неделю погода существенно не изменится. 

Ранее жителям Башкирии напомнили о мерах защиты от клещей. 

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