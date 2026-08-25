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23:17 (UTC+5), 25 Августа 2026

Жителям Башкирии напомнили о мерах защиты от клещей

В Башкирию пришла жаркая погода. Поэтому многие жители республики отправляются за город — за грибами, на рыбалку и просто отдохнуть на лоне природы в преддверии золотой осени.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Однако в лесах, полях и на берегах таится опасность — клещи. Сезон активности этих насекомых продолжается. Поэтому специалисты призывают жителей и гостей республики не забывать о простых, но важных правилах безопасности.

Прежде всего, отправляясь на прогулку, стоит обходить стороной кустарники и не разрешать детям лазить в них. Опасность могут представлять засушливые участки, сухостой и густая трава. В этой растительности клещи и подстерегают свою жертву.

При выборе места для отдыха лучше отдавать предпочтение хвойным лесам, поскольку кровососущие гораздо чаще встречаются в лиственных массивах. У водоёмов самым безопасным местом считается песок, который для клещей практически губителен.

Огромное значение имеет и правильная экипировка. Одежду следует подбирать так, чтобы открытых участков тела оставалось как можно меньше, а головной убор обязателен даже во время обычной прогулки в парке.

Не следует забывать и о домашних питомцах, которые сопровождали вас на прогулке. Их шерсть тоже нужно осмотреть.

После возвращения домой необходимо очень внимательно осмотреть верхнюю одежду, перетряхнуть её, а также тщательно проверить всё тело. Волосы стоит расчесать мелкой расческой, чтобы удалить случайно попавших насекомых.

Для защиты от клещей в лесу и на природе нужно пользоваться репеллентами и специальными средствами от клещей. Самый надёжный способ — сделать прививку от клещевого энцефалита.

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