Проекты Башкирии вошли в ТОП-100 форума «Сильные идеи для нового времени»

В Нижнем Новгороде подвели итоги ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени». Это площадка, где инициативы со всей страны обретают шанс на реальную жизнь.

Республика Башкортостан вновь подтвердила статус одного из самых идейных регионов. Жители региона направили на рассмотрение экспертам 13 147 проектов.

8 разработок вошли в список лучших (ТОП-300), а сразу 3 из них поднялись в сотню сильнейших, сообщила региональный сервисный уполномоченный Агенства стратегических анициатив в Республике Башкортостан Альбина Касимханова.

4 место занял проект «Маршрут построен» службы занятости Башкортостана. Как пояснили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения региона, инициатива команды направлена на создание единой цифровой платформы для построения индивидуальных карьерных траекторий и поиска работы молодых педагогов.

На 6 месте в ТОП-100 проект «Женщина в ситуации репродуктивного выбора — создание системы сопровождения и ранней поддержки» (команда Акселератора единой технологии, лидер Марат Газизов). Проект предлагает комплексную систему помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включая психологическое консультирование и социальную поддержку.

7 место — проект «Зачисление в первый класс» (лидер Светлана Антипина). Разработка призвана сделать процесс записи детей в школы полностью прозрачным, исключить технические сбои при подаче заявлений через «Госуслуги» и обеспечить справедливое распределение мест.

«Три проекта, которые вошли в топы лучших, были выбраны в рамках обучения по программе „Единая технология проектирования решений по жизненным ситуациям“, проводимые Агенством стратегических инициатив и Госкорпорацией „Росатом“ с 12 по 15 мая 2025 года в Уфе, на базе кампуса Евразийского НОЦ. Тогда мы защитили перед экспертами 9 проектов, и вот три из них в числе лучших. Это не просто идеи, а проекты, которые очень детально проработаны и планово реализуются в Башкортостане», — отметила Альбина Касимханова.