Жителей Башкирии предупредили о заморозках

По данным Башгидромета, 29 августа на территории республики ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, днем по северу небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит +2, +7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем +12, +17°. Ночью и утром на отдельных участках дорог туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.
В Уфе прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6°, днем +14, +16°.
Ранее жителей Башкирии попросили помочь в переписи журавлей.
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