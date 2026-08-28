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13:12 (UTC+5), 28 Августа 2026

Женщины с ВИЧ и их дети: как уберечь новорожденных от опасного вируса

Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева на пресс-конференции в «Башинформе» рассказала, почему медики настаивают на искусственном вскармливании.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Передача вируса иммунодефицита от матери к ребёнку — одна из самых чувствительных тем в эпидемиологии ВИЧ именно потому, что её можно предотвратить. Об этом на пресс-конференции в «Башинформе» заявила главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Башкирии Айгуль Галиева.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Как отметила врач, ВИЧ не передаётся по воздуху. Пути заражения — кровь и другие биоматериалы, половой контакт, вагинальный секрет, сперма и грудное молоко. Именно поэтому для женщин, живущих с ВИЧ, действует категорический запрет: если они рожают детей, то кормить грудью ни в коем случае нельзя.

«За первое полугодие 2026 года в Башкирии родили 210 ВИЧ-инфицированных женщин. Вертикальный путь передачи (от матери к ребёнку) составил 0,7% — это трое детей, которые получили вирус через грудное молоко», — сообщила журналистам главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Цифра выглядит небольшой, однако за каждым таким случаем — реальная жизнь ребёнка, болезнь которого можно было бы избежать. Ведь при грамотном ведении беременности и отказе от грудного вскармливания риск передачи ВИЧ снижается до минимума.

Врачи последовательно и настоятельно агитируют за грудное вскармливание для всех остальных категорий населения — эта польза уже доказана. Однако при ВИЧ-инфекции сложившееся правило меняется на абсолютно противоположное, поскольку опасный вирус попадает в организм малыша через грудное молоко. Это один из главных путей вертикальной передачи, вот почему медики настаивают на искусственном вскармливании.

Вертикальная передача может произойти на любом из трёх этапов — во время беременности, в процессе родов или при кормлении грудью. Если женщина не обследовалась и рожала в домашних условиях, риск для ребёнка многократно возрастает, пояснила Айгуль Галиева и добавила, что жизнь с диагнозом ВИЧ на качественном уровне — это реально.

«Наш опыт показывает: если соблюдать терапию, и лучше начать её как можно раньше — люди живут полноценной жизнью. Не случайно сейчас все чаще и больше мы говорим не больные, а „люди, живущие с ВИЧ“ (ЛЖВ). Кстати, в республике насчитывается сейчас порядка 500 семейных пар, где один из партнеров ВИЧ-инфицированный, и у них здоровое потомство. Их дети здоровые», — подчеркнула Айгуль Галиева.

Напомним, при постоянном приёме антиретровирусных препаратов пациент с ВИЧ перестаёт быть источником инфекции. Риск передачи половым путём практически исчезает.  

Что важно и нужно знать всем:

Женщина с ВИЧ может родить здорового ребёнка — при условии наблюдения у врачей и приверженности антиретровирусной терапии.

— Пожизненный ежедневный прием антиретровирусных препаратов снижает вирусную нагрузку, защищает и саму женщину, и будущего ребёнка.

— Все препараты для людей, живущих с ВИЧ, выдаются бесплатно. Они закупаются на уровне федерального бюджета и назначаются по рецепту в аптечных пунктах, к которым прикреплены пациенты.

Главное — не закрыться от диагноза, а вовремя встать на учёт и следовать рекомендациям медиков. Тогда есть все шансы на полноценную и долгую жизнь.

О том, как уфимка с ВИЧ стала мамой здоровой дочки, читайте в этом материале Башинформа.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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