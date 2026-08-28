В выходные уфимцев ждут на сельхозярмарках

В субботу и воскресенье уфимцы смогут приобрести натуральные продукты, включая овощи, фрукты и мед, напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня.

В субботу ярмарочную торговлю организуют на участке автодороги по улице Правды – от Ухтомского до Новороссийской, на пересечении ул. Интернациональная и ул. Машиностроителей, перед Дворцом спорта, Дворцом Орджоникидзе и Дворцом молодежи, а также на площадках по ул. Мушникова – бульвар Баландина, возле парка «Волна» и Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.

В воскресенье работу продолжат площадки на пересечении ул. Интернациональная и ул. Машиностроителей, по ул. Мушникова – бульвар Баландина, перед Дворцом спорта, Дворцом Орджоникидзе и Дворцом молодежи, а также по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.

Напомним, 29 августа в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан» пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна», сообщал «Башинформ».