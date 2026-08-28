В Башкирии увеличили размер государственных премий в сфере науки и техники

Согласно документу устанавливаются три государственные премии Республики Башкортостан в области науки и техники в размере одного миллиона рублей каждая. Ранее она составляла 500 тысяч рублей каждая.
Кроме того, функции по организации приёма заявок, их регистрации и рассмотрению переданы от администрации Главы Башкортостана госкомитету республики по науке и высшему образованию.
Обновлён и состав комиссии по государственным премиям при Главе РБ. Председателем назначен исполняющий обязанности руководителя администрации Главы Искандер Ахметвалеев, его заместителем стала председатель госкомитета по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, а ответственным секретарём — первый заместитель председателя этого же комитета Азат Фаттахов.
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