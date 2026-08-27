В Уфе наградили победителей конкурса «Отцовская доблесть—2026»

Еще герой ведёт активную работу по поддержке семей погибших товарищей и реабилитации военнослужащих, постоянно участвует в уроках мужества. Сын, видя пример отца, старается не отставать и является активным волонтёром «Движения первых» в районе.

Другой победитель — янаулец Ильдар Шафиков, который служит примером мужества для своих двух сыновей. В 2022 году он отправился в зону СВО, но после тяжёлого ранения также был комиссован. За проявленную отвагу младший сержант Шафиков награждён орденом Мужества, медалями «За боевое отличие», «За воинскую доблесть» II степени, а также медалью участника СВО.

Его супруга Айгуль Шафикова скромно заметила: «Мы обычная семья. Муж сейчас дома работает».

В номинации «Папа-активист» победил уфимец Юрий Михайлов — педагог детского этнокультурного центра «Дуслык» и председатель общества чувашской культуры в Башкортостане. Вся деятельность Юрия Павловича направлена на укрепление межнациональных связей и дружбы народов. При его непосредственном участии в Уфе создана воскресная чувашская школа, а в Аургазинском районе начал работу чувашский лингвистический лагерь.

Несмотря на активную общественную жизнь, он сумел дать разностороннее образование своим троим детям.

«Превалирующее значение имеет воспитание в детях трудолюбия, — прокомментировал Юрий Михайлов. — Нам привили это качество родители, и мы стараемся передавать его своим сыновьям и дочерям».

Всего премию «Отцовская доблесть» в этом году получили 35 мужчин из 21 города и района Башкортостана.

Напомним, церемония прошла в рамках VIII Гражданского форума Республики Башкортостан, главной темой которого стала трансформация общества в период СВО.