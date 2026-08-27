В Уфе наградили победителей конкурса «Отцовская доблесть—2026»

Вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов подчеркнул, что в республике, как и во всей стране, сегодня особое внимание уделяется поддержке семьи.
«Сегодня Башкортостан является одним из лидеров и по числу молодых семей, и по числу многодетных семей, которых у нас сейчас уже более 74 тысяч, — отметил он. — И с каждым годом их становится всё больше».
По словам вице-премьера, отец — это глава семьи, тот человек, который формирует характер ребенка и подаёт пример.
«Поэтому сегодня мы хотим поблагодарить наших уважаемых отцов, наших мужчин, вручив им эту общественную премию. Это очень важно и очень нужно», — сказал Руслан Хабибов.
Он также добавил, что поддержка Главой республики таких проектов ещё раз доказывает: Башкортостан — это территория детства и территория семей.
«Мне очень хочется, чтобы наше молодое поколение хотело быть похожим на тех, кого сегодня мы с вами награждаем», — заключил вице-премьер РБ.
Председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина отметила, что в этот день чествуют мужчин, которые с достоинством несут это «звание» и каждый день берут ответственность за своих детей, свои семьи и будущее страны. Она напомнила, что награда была учреждена и впервые вручена именно в Башкирии, однако многие регионы подхватили инициативу.
«Это говорит о том, что семейные ценности, роль отца настолько велика не только в республике, но и во всей нашей любимой стране. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда был мир, чтобы было много детей и внуков, а семейные традиции никогда не прерывались и только приумножались», — подчеркнула Энже Ахмадуллина.
Герой России, участник федеральной кадровой программы «Время Героев» Денис Чернавин обратил внимание на глубокую смысловую связь слов «отец» и «Отечество».
«Раньше мы больше отдавали долг матерям — безусловно, это тоже очень важно. Но сейчас мы говорим об отцах, и, наверное, для всех ребят, выполняющих боевые задачи и защищающих нашу Родину в зоне спецоперации, одними из основополагающих вещей, которые их поддерживают и дают мотивацию, является то, что дали им отцы», — уверен Денис Чернавин.
Денис Чернавин подчеркнул, что нет большей радости, чем осознавать, что твои родные тобой гордятся.
«Отцы закладывают в человека самое главное — то, что потом передаётся дальше из поколения в поколение, — пояснил Чернавин. — Они объясняют, что значит быть настоящим мужчиной, что значит быть настоящим патриотом своей страны, что значит быть настоящим главой семьи».
Советник департамента Управления Президента РФ по общественным проектам Марго Саакян поблагодарила Башкортостан за поддержку и распространение традиционных ценностей.
«Ведь если не будет семьи, не будет народа. Семья — это основа нашей великой России, — заявила она. — А во главе семьи, конечно же, стоит отец. Желаю каждому папе и дедушке, каждому будущему отцу крепкого здоровья и веры в себя».
Одним из лауреатов премии в номинации «Защитники» стал ветеран боевых действий, кавалер орденов «За Мужество» и генерала Шаймуратова, медали «За отвагу» Альмир Ульмаскулов из Кармаскалинского района. Несмотря на тяжёлое ранение, он нашёл в себе силы не просто вернуться к мирной жизни, но и всерьёз заняться спортом.
«Я мобилизовался в 2022 году, а в 2023-м получил тяжёлое ранение, врачам пришлось ампутировать правую ногу… После реабилитации начал заниматься спортом, с детьми в волейбол играем. Сам, конечно, сидя играю. Ещё пауэрлифтингом занимаюсь, недавно съездил на международные соревнования, очень понравилось. Поэтому дальше буду заниматься, мотивация есть», — поделился он с корреспондентом ИА «Башинформ».
Еще герой ведёт активную работу по поддержке семей погибших товарищей и реабилитации военнослужащих, постоянно участвует в уроках мужества. Сын, видя пример отца, старается не отставать и является активным волонтёром «Движения первых» в районе.
Другой победитель — янаулец Ильдар Шафиков, который служит примером мужества для своих двух сыновей. В 2022 году он отправился в зону СВО, но после тяжёлого ранения также был комиссован. За проявленную отвагу младший сержант Шафиков награждён орденом Мужества, медалями «За боевое отличие», «За воинскую доблесть» II степени, а также медалью участника СВО.
Его супруга Айгуль Шафикова скромно заметила: «Мы обычная семья. Муж сейчас дома работает».
В номинации «Папа-активист» победил уфимец Юрий Михайлов — педагог детского этнокультурного центра «Дуслык» и председатель общества чувашской культуры в Башкортостане. Вся деятельность Юрия Павловича направлена на укрепление межнациональных связей и дружбы народов. При его непосредственном участии в Уфе создана воскресная чувашская школа, а в Аургазинском районе начал работу чувашский лингвистический лагерь.
Несмотря на активную общественную жизнь, он сумел дать разностороннее образование своим троим детям.
«Превалирующее значение имеет воспитание в детях трудолюбия, — прокомментировал Юрий Михайлов. — Нам привили это качество родители, и мы стараемся передавать его своим сыновьям и дочерям».
Всего премию «Отцовская доблесть» в этом году получили 35 мужчин из 21 города и района Башкортостана.
Напомним, церемония прошла в рамках VIII Гражданского форума Республики Башкортостан, главной темой которого стала трансформация общества в период СВО.
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