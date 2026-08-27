На Гражданском форуме в Уфе говорят о трансформации общества в условиях СВО

Главной темой VIII Гражданского форума Республики Башкортостан стала трансформация общества в период проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

«Из года в год форум становится все более представительным. Мы постарались организовать работу форума таким образом, чтобы все ключевые вопросы, которые стоят сегодня перед нашей страной, были рассмотрены, мы уверены, что каждый из вас, приехав со своими идеями, со своими наработками, получит опыт других регионов, получит новые знакомства, и все это будет в итоге реализовано для нашей страны, для нашей Победы! Уверен, что день будет очень насыщенный и очень интересный», – поприветствовал участников заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Данияр Абдрахманов.

«Форум проходит под девизом "Все для победы!". Общество, каждый двор, село, общественные организации, все люди сплотились, чтобы сделать так, чтобы победа была безусловной и была нашей! Я желаю всем плодотворно поработать, выработать новые решения, чтобы сделать эту цель достижимой!» – подчеркнула председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.

Генеральный директор Фонда грантов Главы Башкирии Люция Сайфуллина отметила, что в условиях проведения СВО некоммерческие организации региона оперативно и гибко реагируют на изменяющуюся повестку.

«В начале специальной военной операции акцент был на сборе гуманитарной помощи, плетении маскировочных сетей, изготовлении окопных свечей. Сегодня, когда наши бойцы возвращаются домой, вектор работы смещается. На первый план выходят проекты по встраиванию ветеранов в патриотическое воспитание молодёжи, психологическая и социальная поддержка самих бойцов и их семей, помощь в адаптации к мирной жизни. И мы гордимся тем, что гранты Главы республики позволяют поддерживать такие инициативы», – подчеркнула она.

Как ранее писал «Башинформ», в этом году Гражданский форум объединил более 1000 человек, перед участниками выступят 160 спикеров из 19 регионов страны. На форуме открылись 25 секций, также работает выставка лучших практик НКО и зона консультаций различных специалистов, от юристов до экспертов по социальному проектированию.

Впервые это событие состоялось в республике в 2014 году под девизами «Действуем вместе!» и «Республика Башкортостан — территория развития и согласия».

Форум направлен на выстраивание конструктивного диалога между властью, некоммерческим сектором, бизнесом и населением, обмена опытом и контактами для совместной работы, мероприятие дает возможность «новичкам» из НКО заявить о себе и представить интересные для общества и государства проекты.

«Мы в восторге от того, что наше гражданское общество существенно трансформировалось. Сегодняшний форум – главное мероприятие для гражданских активистов, для гражданского общества. В этом году у нас очень много площадок, которые посвящены правозащитным темам. Я очень надеюсь, что наши дискуссии понравятся вам, и вы почерпнете что-то важное и интересное для себя», – сказала председатель СПЧ при Главе РБ Зульфия Гайсина.