В Уфе пройдёт VIII Гражданский форум Республики Башкортостан

Сегодня, 27 августа, в уфимском конгресс-холле «Торатау» начинает работу VIII Гражданский форум Республики Башкортостан — ключевая республиканская площадка для диалога органов власти, общественных институтов, некоммерческого сектора и гражданских активистов.
Центральным событием форума станет пленарная дискуссия «Трансформация гражданского общества в условиях специальной военной операции». В ней примут участие Глава Башкирии Радий Хабиров и советник Президента России, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Форум объединит более 700 участников из 19 субъектов России. В столицу республики приедут представители НКО и общественных палат, ветераны СВО и боевых действий, волонтёры, педагоги, врачи, психологи, представители органов власти, духовенства и СМИ. В программе заявлены 36 дискуссионных, образовательных, консультационных и выставочных площадок, более 150 спикеров.
Гражданский форум проводится в Башкортостане с 2014 года. За это время он стал не только дискуссионной площадкой, но и одним из инструментов развития институтов гражданского общества и системы поддержки НКО в республике.
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