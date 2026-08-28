В Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки

С 28 по 30 августа в Башкортостане состоится серия сельскохозяйственных ярмарок. Жители республики смогут приобрести натуральную свежую продукцию от местных фермеров.

Для удобства покупателей будет организовано 59 торговых площадок в городах и районах региона. Все адреса и контактные данные организаторов собраны на сайте министерства торговли РБ, сообщили в ведомстве.

Принять участие в ярмарке выходного дня может любой желающий в качестве продавца. Для этого необходимо: перейти на сайт минторга РБ, найти в таблице интересующий район, связаться по указанному номеру телефона с контактным лицом для уточнения деталей участия.

29 августа в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан» пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна», сообщал «Башинформ».