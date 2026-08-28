В Башкирии напомнили о профилактике мышиной лихорадки в осенний период

С наступлением осени грызуны с полей начинают перебираться в жилые массивы. В связи с этим специалисты рекомендуют жителям республики соблюдать меры профилактики заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
В первую очередь во дворах необходимо убирать мусор и сухостой, не сваливая их в кучи. При любых работах, связанных с пылью, например, демонтаже строений, погрузке сена или соломы, разборке штабелей, обязательно использовать респиратор или влажную четырёхслойную марлевую маску, а также перчатки и защитную одежду.
Особое внимание стоит уделить защите жилья от грызунов. На вентиляционные отверстия рекомендуется устанавливать мелкоячеистые решётки, а также проводить дератизацию с использованием приманок или ловушек. Приманки необходимо размещать в недоступных для детей и домашних животных местах, строго следуя инструкции.
Продукты питания следует хранить в твёрдой, герметичной таре, а повреждённые грызунами продукты употреблять в пищу категорически запрещено. Также не рекомендуется трогать грызунов без защитных перчаток.
Ранее минздрав Башкирии напомнил о правилах защиты от мышиной лихорадки.
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