В Башкирии напомнили о профилактике мышиной лихорадки в осенний период

С наступлением осени грызуны с полей начинают перебираться в жилые массивы. В связи с этим специалисты рекомендуют жителям республики соблюдать меры профилактики заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

В первую очередь во дворах необходимо убирать мусор и сухостой, не сваливая их в кучи. При любых работах, связанных с пылью, например, демонтаже строений, погрузке сена или соломы, разборке штабелей, обязательно использовать респиратор или влажную четырёхслойную марлевую маску, а также перчатки и защитную одежду.

Особое внимание стоит уделить защите жилья от грызунов. На вентиляционные отверстия рекомендуется устанавливать мелкоячеистые решётки, а также проводить дератизацию с использованием приманок или ловушек. Приманки необходимо размещать в недоступных для детей и домашних животных местах, строго следуя инструкции.

Продукты питания следует хранить в твёрдой, герметичной таре, а повреждённые грызунами продукты употреблять в пищу категорически запрещено. Также не рекомендуется трогать грызунов без защитных перчаток.

Ранее минздрав Башкирии напомнил о правилах защиты от мышиной лихорадки.