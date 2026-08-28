В Башкирии наблюдается тревожный рост числа заболевших ВИЧ среди людей 40+

Как рассказала на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева, портрет типичного ВИЧ-инфицированного в Башкирии пока не меняется.

«Это мужчина около 40 лет, имеющий среднее специальное образование, который чаще всего предпочитает вахтовый метод работы. Именно поэтому наша профилактическая работа сегодня смещается в трудовые коллективы, где работают вахтовым методом более трёх месяцев», — рассказала Айгуль Галиева.

Напомним, в Башкирии уже был случай, когда вахтовик заразил свою супругу ВИЧ-инфекцией.

Не случайно главный призыв медиков — воспринимать обследование на ВИЧ как обычный пункт чекапа здоровья, наравне с биохимией, гормонами, сифилисом и гепатитами. Чем раньше выявлен диагноз и начата терапия, тем дольше человек сохраняет активную трудовую жизнь, создаёт семью. И, конечно, тем ниже риск заразить близких.

Динамика первичных случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией за последние годы выглядит в Башкирии следующим образом. В 2024 году в регионе выявлено 1370 первичных случаев, в прошлом году — 1247. В первом полугодии 2026 года — 532 случая против 542 за январь – июнь 2025-го.

Тенденция к снижению прослеживается, и врачи объясняют её просто. Современные антиретровирусные препараты работают, и приверженные лечению пациенты с ВИЧ перестают заражать своих партнеров. Главное условие — пожизненный, ежедневный приём антиретровирусной терапии без пропусков. Все препараты выдаются пациентам бесплатно и финансируются из федерального бюджета.

Если говорить о путях передачи вируса, то в лидерах по итогам шести месяцев 2026 года по-прежнему половой путь — 96,1% (в некоторых районах Башкирии доходит даже до 100%). На парентеральный путь в республике приходится 3,2% (в 2025 году было 5,8%); вертикальный (от матери к ребенку) — 0,7%.

Самая тревожная тенденция, которая очень беспокоит специалистов — это резкий рост заболеваемости в старших возрастных группах, отметила Айгуль Галиева.

За 10 лет (сравнение 2016 и 2026 годов): в возрастной группе от 41 до 50 лет — рост в два раза; от 51 до 60 лет — рост в три раза; старше 61 года — рост в пять раз.

Основная доля впервые выявленных за первое полугодие 2026 года приходится на возраст 41–50 лет или 33,3% всех инфицированных. При этом заболеваемость среди молодёжи 20–30 лет снижается. Медики объясняют это тем, что молодежь более информирована.

Комментируя рост заболеваемости среди старших возрастных групп, Айгуль Галиева назвала это «отголосками двухтысячных годов». По ее словам, люди заразились еще 10–15 лет назад, не обследовались, их ничто не беспокоило.

«А теперь появляются слабость, утомляемость, анемия, и при обследовании выявляются положительные маркеры ВИЧ. Так, к примеру, если в 2016 году доля пациентов старше 61 года составляла в Башкирии 1,7%, то за первое полугодие 2026 года — уже 8,4%», — сообщила журналистам в «Башинформе» главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии к концу 2025 года подлежали учёту 22 198 ВИЧ-инфицированных, из которых 54,4% — мужчины и 45,6% — женщины. Из них состояли на учёте 21 501 человек.