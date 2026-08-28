В Башкирии компании выделили без торгов землю для строительства автошколы

В Кумертау компания «Авто-школа „ПРОФИ“ намерена построить новую автошколу. Распоряжение о выделении инвестору земельного участка в аренду без проведения торгов подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.

В документе указывается о том, что участок выделяется для реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания планирует построить на выделенной площадке современный образовательный центр для подготовки водителей.

Участок площадью 4 815 квадратных метров расположен в Кумертау на улице Искужина.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ранее «Башинформу» стало известно о том, что в Уфимском районе построят спортивный комплекс за 350 млн рублей. Подробности в этой публикации агентства.