В Башкирии компании выделили без торгов землю для строительства автошколы

В Кумертау компания «Авто-школа „ПРОФИ“ намерена построить новую автошколу. Распоряжение о выделении инвестору земельного участка в аренду без проведения торгов подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.
В документе указывается о том, что участок выделяется для реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания планирует построить на выделенной площадке современный образовательный центр для подготовки водителей.
Участок площадью 4 815 квадратных метров расположен в Кумертау на улице Искужина.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Ранее «Башинформу» стало известно о том, что в Уфимском районе построят спортивный комплекс за 350 млн рублей. Подробности в этой публикации агентства.
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