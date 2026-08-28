В Уфимском районе построят спортивный комплекс за 350 миллионов рублей

В Уфимском районе компания «Спорт Лайф» приступает к реализации крупного инвестиционного проекта.

На заседании Инвесткомитета под председательством Главы республики Радия Хабирова он был одобрен. Организации предоставили в аренду земельный участок площадью почти пять гектаров, сообщили в правительстве региона.

Общий объем вложений составит 350 миллионов рублей. На этой территории планируется построить крытые футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также ледовую арену для хоккея. Новый центр позволит проводить соревнования, тренировки и физкультурно-развлекательные мероприятия. Реализация проекта создаст 15 новых рабочих мест.

«Строительство комплекса — важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры. Мы продолжаем оказывать поддержку инвесторам, чтобы подобные инициативы приносили пользу как бизнесу, так и жителям региона», — отметила заместитель премьер-министра правительства РБ Наталья Полянская.

Узнать о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов, а также о других мерах помощи бизнесу можно на инвестиционном портале Республики Башкортостан.

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