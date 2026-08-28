В Уфимском районе построят спортивный комплекс за 350 миллионов рублей

В Уфимском районе компания «Спорт Лайф» приступает к реализации крупного инвестиционного проекта.
На заседании Инвесткомитета под председательством Главы республики Радия Хабирова он был одобрен. Организации предоставили в аренду земельный участок площадью почти пять гектаров, сообщили в правительстве региона.
Общий объем вложений составит 350 миллионов рублей. На этой территории планируется построить крытые футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также ледовую арену для хоккея. Новый центр позволит проводить соревнования, тренировки и физкультурно-развлекательные мероприятия. Реализация проекта создаст 15 новых рабочих мест.
«Строительство комплекса — важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры. Мы продолжаем оказывать поддержку инвесторам, чтобы подобные инициативы приносили пользу как бизнесу, так и жителям региона», — отметила заместитель премьер-министра правительства РБ Наталья Полянская.
Узнать о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов, а также о других мерах помощи бизнесу можно на инвестиционном портале Республики Башкортостан.
Ранее сообщалось – в Стерлитамаке построят ресторан фастфуда и сыроварню.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.