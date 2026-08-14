В городе Башкирии построят ресторан фастфуда и сыроварню

Ресторан быстрого обслуживания Rostic's и концептуальная «Сыроварня» появятся в Стерлитамаке, сообщает правительство Башкирии. Соглашение об этом заключили минторг РБ и ООО «Развитие сети быстрого питания» на инвестсабантуе «Зауралье-2026» в Сибае.

Объекты появятся между городскими улицами Строителей, Лазурной и проспектом Октября. Их строительство рассчитано на 2026-2033 годы. Благодаря ресторанам создадут 65 новых рабочих мест. Ранее инвестпроект включили в перечень приоритетных.

Напомним, в Башкирии построят новый придорожный комплекс за 53 млн рублей.