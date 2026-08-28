Проект ППМИ из Башкирии оказался в числе лучших в России

Обелиск участникам Великой Отечественной войны в селе Айдарали Стерлибашевского района завоевал 3-е место в номинации «Общественное партнерство» X Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в минфине Башкирии.
«Эта победа – результат слаженной работы жителей, бизнеса и власти. Айдаралинцы сами предложили идею, вложили личные средства и объединили усилия со спонсорами. Такая вовлеченность показывает, насколько важна связующая нить между поколениями и уважение к подвигу предков», – отметила глава минфина РБ Светлана Малинская.
Проект был успешно реализован в 2025 году благодаря многоканальному финансированию. Общая стоимость работ составила 1,84 млн рублей: субсидия из республиканского бюджета 1,2 млн руб., вклад бюджета сельского поселения 348 тыс. руб., вклад населения и спонсоров по 147,4 тыс. руб.
Всего на конкурс поступило 1163 заявки из 60 регионов России. Финалисты определялись по итогам народного голосования на портале «Мои финансы» и оценки экспертного жюри. Торжественная церемония награждения призёров пройдёт 24 сентября 2026 года в Минфине России в рамках VIII Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию.
Напомним, в этом году в Башкирии на реализацию местных инициатив направлено 600 тыс. руб. На конкурс поступила почти тысяча заявок. Финансирование получили 618 проектов: 223 в городах и 395 в сёлах.
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