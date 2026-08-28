Суббота, 29 Августа 2026
Уфа
+10 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
11:14 (UTC+5), 28 Августа 2026

Проект ППМИ из Башкирии оказался в числе лучших в России

Обновлённая стела в селе Айдарали Стерлибашевского района стала символом благодарности фронтовикам и труженикам тыла.

Фото: минфин РБ | правительство РБ
Элина Ахметова
Прослушать статью:

Обелиск участникам Великой Отечественной войны в селе Айдарали Стерлибашевского района завоевал 3-е место в номинации «Общественное партнерство» X Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в минфине Башкирии.

«Эта победа – результат слаженной работы жителей, бизнеса и власти. Айдаралинцы сами предложили идею, вложили личные средства и объединили усилия со спонсорами. Такая вовлеченность показывает, насколько важна связующая нить между поколениями и уважение к подвигу предков», – отметила глава минфина РБ Светлана Малинская. 

Проект был успешно реализован в 2025 году благодаря многоканальному финансированию. ​Общая стоимость работ составила 1,84 млн рублей: ​субсидия из республиканского бюджета 1,2 млн руб., ​вклад бюджета сельского поселения 348 тыс. руб., вклад населения и спонсоров по 147,4 тыс. руб.

Всего на конкурс поступило 1163 заявки из 60 регионов России. Финалисты определялись по итогам народного голосования на портале «Мои финансы» и оценки экспертного жюри. Торжественная церемония награждения призёров пройдёт 24 сентября 2026 года в Минфине России в рамках VIII Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию.

Напомним, в этом году в Башкирии на реализацию местных инициатив направлено 600 тыс. руб. На конкурс поступила почти тысяча заявок. Финансирование получили 618 проектов: 223 в городах и 395 в сёлах.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru