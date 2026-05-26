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13:20 (UTC+5), 26 Мая 2026

В Башкирии на проекты ППМИ направили более 600 млн рублей

В Башкирии на проекты программы поддержки местных инициатив направили более 600 млн рублей. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в этом году 618 инициатив получат субсидии. 223 из них в городах и 395 – в районах республики.

Фото: Глава Башкирии Радий Хабиров | соцсети
Инсаф Хужабирганов

Субсидии пойдут на реализацию разных инициатив — от ремонта дорог и благоустройства общественных пространств до оснащения учреждений образования, культуры, спорта. В дополнение к этому муниципалитеты софинансируют инициативы, а жители вносят свой вклад и привлекают спонсоров.

«Программа поддержки местных инициатив имеет колоссальное значение для республики. Это гибкий инструмент для решения вопросов конкретной территории — он позволяет точечно направлять средства туда, где они больше всего нужны в данный момент. А главное — это отличная возможность объединить наших жителей ради общего доброго дела», — отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии на конкурс поддержки местных инициатив поступило 989 заявок.

Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Глава Башкирии Радий Хабиров соцсети
Фото: Глава Башкирии Радий Хабиров | соцсети
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