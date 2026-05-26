В Башкирии на проекты ППМИ направили более 600 млн рублей

Субсидии пойдут на реализацию разных инициатив — от ремонта дорог и благоустройства общественных пространств до оснащения учреждений образования, культуры, спорта. В дополнение к этому муниципалитеты софинансируют инициативы, а жители вносят свой вклад и привлекают спонсоров.

«Программа поддержки местных инициатив имеет колоссальное значение для республики. Это гибкий инструмент для решения вопросов конкретной территории — он позволяет точечно направлять средства туда, где они больше всего нужны в данный момент. А главное — это отличная возможность объединить наших жителей ради общего доброго дела», — отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии на конкурс поддержки местных инициатив поступило 989 заявок.