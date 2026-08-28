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10:15 (UTC+5), 28 Августа 2026

29 августа в Уфе состоится фестиваль «Молочная страна»

Уфимцев и гостей башкирской столицы 29 августа ждут на семейном фестивале «Молочная страна», напомнили в мэрии.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Уже завтра в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан» состоится 14-й ежегодный фестиваль «Молочная страна», который традиционно соберёт лучших производителей молочной продукции, фермеров и многих гостей со всей республики.

В Год большой и дружной семьи организаторы делают особый акцент на преемственности поколений, семейных ценностях и совместном досуге. 

По традиции каждый гость начнёт знакомство с семейным праздником с приветственного стакана свежего молока. Причем в этом году организаторы подготовили не только полюбившиеся локации: молочную ярмарку, фермерский рынок, сырную лавку, площадки с мёдом, «Кумысную деревеньку» и «Экодеревню», но и несколько новинок. Среди них – «Молочный цирк» и «Телячьи скачки», сообщал ранее Башинформ.

Начало – в 10.00.

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