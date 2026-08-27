В Уфе за неделю собрали и отправили на переработку более 10 тонн отходов

За одну неделю в рамках акций, организованных администрацией Уфы по федеральному нацпроекту «Экологическое благополучие», на вторичную переработку было направлено свыше 10 тонн различных отходов. Об этом сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.
«Всего за неделю участники — от простых горожан до крупных предприятий — сдали рекордные 5,2 тонны отработанных батареек и 3,2 тонны текстиля. Эти цифры — лучшее доказательство того, что отходы могут быть ценным ресурсом, а принципы экономики замкнутого цикла уверенно входят в нашу повседневность», — отметил глава ведомства.
Собранные опасные элементы питания отправлены специализированным транспортом на утилизацию в Челябинск. А текстиль уже получил вторую жизнь на одном из уфимских предприятий, где его переработали в техническую ветошь для заводов и автосервисов. Готовая продукция востребована предприятиями далеко за пределами Башкортостана.
Личный пример экологической дисциплины показали и сотрудники самого министерства. В рамках всероссийской акции «БумБатл» они собрали 2076 килограммов макулатуры. Весь объем бумаги передан компании ООО «БашЭкоВата». Там отходы превратят в современный теплоизолятор — эковату.
«Мои коллеги, как всегда, подходят к делу с личной ответственностью. Искренне благодарю каждого, кто не остался равнодушным и сделал свой вклад в чистое будущее нашей республики», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что в Башкирии в компостирование органики направят 500 млн рублей.
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