В Уфе за неделю собрали и отправили на переработку более 10 тонн отходов

За одну неделю в рамках акций, организованных администрацией Уфы по федеральному нацпроекту «Экологическое благополучие», на вторичную переработку было направлено свыше 10 тонн различных отходов. Об этом сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

«Всего за неделю участники — от простых горожан до крупных предприятий — сдали рекордные 5,2 тонны отработанных батареек и 3,2 тонны текстиля. Эти цифры — лучшее доказательство того, что отходы могут быть ценным ресурсом, а принципы экономики замкнутого цикла уверенно входят в нашу повседневность», — отметил глава ведомства.

Собранные опасные элементы питания отправлены специализированным транспортом на утилизацию в Челябинск. А текстиль уже получил вторую жизнь на одном из уфимских предприятий, где его переработали в техническую ветошь для заводов и автосервисов. Готовая продукция востребована предприятиями далеко за пределами Башкортостана.

Личный пример экологической дисциплины показали и сотрудники самого министерства. В рамках всероссийской акции «БумБатл» они собрали 2076 килограммов макулатуры. Весь объем бумаги передан компании ООО «БашЭкоВата». Там отходы превратят в современный теплоизолятор — эковату.

«Мои коллеги, как всегда, подходят к делу с личной ответственностью. Искренне благодарю каждого, кто не остался равнодушным и сделал свой вклад в чистое будущее нашей республики», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в компостирование органики направят 500 млн рублей.