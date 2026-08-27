В Уфе в выходные ограничат движение возле парка «Кашкадан»

29 августа, в субботу, ограничат движение возле парка «Кашкадан» в Сипайлово, предупреждает уфимская мэрия. Будет закрыто движение по проезду-дублеру улицы Маршала Жукова вдоль самого парка с 9.00 до 22.00.

Как ранее писал «Башинформ», там пройдет фестиваль «Молочная страна». Узнать программу праздника можно здесь.