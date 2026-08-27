В Уфе по просьбе горожан переместили остановку транспорта

Обращение зафиксировали информсистемы ЦУР Башкортостана, после чего вопрос на контроль взяли власти Дёмского района. Известно, что сотрудники отдела коммунального хозяйства и благоустройства направили в столичное управление транспорта и связи соответствующее предложение.
«После согласования переноса коммунальщики установили остановочный павильон по улице Романовка, а профильные службы отсыпали дорогу асфальтовой крошкой. Все работы завершили 26 августа 2026 года», — прокомментировали в ЦУРе.
Ранее в городе Башкирии после сигнала жительницы устранили повреждения моста.
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