В городе Башкирии после сигнала жительницы устранили повреждения моста

Ступеньки и настил моста между улицей Лесной и Нефтяным переулком отремонтировали в Стерлитамаке. Об этом сообщили в Центре управления республикой.

Ранее на проблему обратила внимание местная жительница, чей комментарий в соцсетях зафиксировала информсистема ЦУР Башкортостана «Инцидент-менеджмент». Вопрос на контроль взяла мэрия города, и 25 августа все дефекты устранили.

Ранее в Уфе восстановили работу табло на остановке «Богородско-Уфимский храм».