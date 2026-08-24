В Уфе восстановили работу табло на остановке «Богородско-Уфимский храм»

Выяснилось, что табло на остановке «Богородско-Уфимский храм» не функционировало несколько месяцев. Причиной стали проблемы с подключением к электросетям, которые возникли после сноса торгового объекта и смены подрядной организации.

Замначальника столичного Управления транспорта и связи Николай Никулушкин рассказал 21 августа, что все технические вопросы урегулированы и оборудование работает в штатном режиме.

Ранее сельчанин в Башкирии заметил подозрительный кабель у детской площадки.