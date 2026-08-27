В Уфе ограничили работу аэропорта

Из-за режима беспилотной и ракетной опасности в столичном аэропорту ограничили прием и вылет воздушных судов, сообщает Росавиация. Запрет на полеты действует с 4.30 часов утра.

Судя по данным онлайн-табло, были отменены рейсы в Норильск и Игарку, запланированные на 4.00 и 4.55 соответственно. Также сообщается о задержке вылета в Москву (с 8.00 до 10.00), в Санкт-Петербург (с 7.10 до 12.20), Наманган (с 12.25 до 13.45), Самару (с 05.45 до 18.30), Сочи (с 08.45 до 21.55).

Рейс Санкт-Петербург – Уфа приземлился в Нижнем Новгороде, три самолета из Москвы приняли запасные аэродромы Челябинска и Екатеринбурга.

Кроме того, задерживаются рейсы из Сургута, Сочи, Тюмени, Игарки, Анталии, Ташкента, Горно-Алтайска.

Напомним, на данный момент в республике сохраняется угроза беспилотных атак.