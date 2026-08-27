В Башкирии действует режим беспилотной опасности

Ранним утром на территории республики были объявлены режимы ракетной и беспилотной опасности, сообщает госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 7.00 продолжает действовать только «Беспилотная опасность».

Также в аэропорту Уфы введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Как вести себя при атаке беспилотников, читайте в памятке «Башинформа».