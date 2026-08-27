В Мордовии по просьбе ветерана обновили дорогу

После обращения единственного местного фронтовика Владимира Костькина отремонтировали дорогу на улице Лермонтова в Ковылкинском районе. Об этом сообщают «Известия Мордовии».
Известно, что ветеран Великой Отечественной войны неоднократно поднимал вопрос о состоянии покрытия во время мини-парадов у своего дома. При поддержке главы региона Артёма Здунова на участке длиной почти в 1 километр уложили новый асфальт и оборудовали тротуар.
Владимир Костькин — почётный гражданин Мордовии. В 17 лет он был призван в армию в 1944 году, воевал на Дальнем Востоке и до 1951 года проходил службу в Порт-Артуре.
Ранее в Башкирии на трассах уложили «шумку».
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