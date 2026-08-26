В Башкирии на трассах уложили «шумку»

В Башкирии на главных республиканских дорогах продолжается устройство шумовой разметки. Это важный элемент безопасности. Горизонтальная «шумка» напоминает водителям о необходимости снизить скорость на предстоящем участке, а продольная — что сейчас опасно выезжать на «встречку».

Шумовая разметка появилась на таких дорогах, как Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы, Белорецк — Учалы — Миасс, Магнитогорск — Ира, сообщили в управлении дорожного хозяйства РБ.