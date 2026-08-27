В Башкирии сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщает госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Аэропорт Уфы также вернулся к штатному режиму работы.

Напомним, около 4.30 утра на территории республики была угроза ракетных и беспилотных атак. К 7.00 режим ракетной опасности сняли.

По данным табло уфимского аэропорта, задержаны вылеты 15 внутренних и международных рейсов. Также по расписанию в башкирской столице не смогли приземлиться еще 18 самолетов.