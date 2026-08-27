В Башкирии самая низкая заболеваемость ВИЧ — в группе 20-30 лет

В Башкирии по итогам 2025 года насчитывалось порядка 22,2 тыс. человек с ВИЧ, по данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Количество пациентов уже долгое время не увеличивается и держится в этих пределах. Как пояснила на пресс-конференции в «Башинформе» главврач Центра Айгуль Галиева, это положительный результат лечения и эффективности антиретровирусной терапии. За I полугодие ВИЧ выявили у 532 человек (в первой половине 2025-го таких было 542).

В 2025 году на лечение приняли 1247 пациентов, в 2024 — 1370. Ежегодно умирают 200-300 человек с ВИЧ, и порядка 1,5 тысячи — уезжают в другие регионы. В свою очередь, в республику приезжают люди с ВИЧ из других областей. Зачастую это следствие стигматизации и самостигматизации, отметила главврач — люди пытаются оборвать все связи и начать жизнь с чистого листа в другом месте.

Также не изменился усреднённый «портрет» пациента с ВИЧ: мужчина 40 лет со средним образованием (мужчины в регионе составляют 55% людей с ВИЧ), зачастую работающий вахтовым способом.

Эпидемиологи отмечают радикальные перемены в возрастных стратах: самое большое снижение заболеваемости у молодых людей 20-30 лет, а в группе 51-60 лет — рост в три раза за последние 10 лет, старше 61 — в пять раз за тот же период. Группа 41-50 лет выросла с 2016 года в два раза и сейчас составляет треть.

Это отголоски 2000-х — у этих людей оказался очень крепкий иммунитет, который смог продержаться долгие годы, пояснила доктор.

«Наш опыт показывает: если соблюдать терапию, и лучше начать её как можно раньше — люди живут полноценной жизнью. Мы даже не считаем их «больными», пациентами. В республике порядка 500 семейных пар, в которых одна сторона с ВИЧ (как правило, это мужья), а другая — без иммунодефицита, и которые имеют здоровых детей», — рассказала журналистам на пресс-конференции в «Башинформе» Айгуль Галиева.