Жителям Башкирии рассказали, как избежать перинатальной передачи ВИЧ

Всем известная истина: «Болезнь лучше предупредить, чем лечить», подходит сюда как нельзя кстати. Как избежать вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции, на что обратить внимание, чтобы не дать заразиться малышу — обо всем этом читайте в материале «Башинформа».
КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬ РЕБЕНКА?
Заражение опасным вирусом может произойти на любом из трех этапов: во время беременности (через плаценту), в процессе родов или при грудном вскармливании, пояснили агентству «Башинформ» в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Давайте подробнее остановимся на каждом из этих этапов передачи ВИЧ-инфекции. Итак, как это может произойти?
— во время беременности (внутриутробно). Вирус может преодолеть плацентарный барьер, особенно если имеются воспаления или повреждения плаценты и есть перерывы в лечении ВИЧ-инфекции. Кстати, чаще всего заражение происходит именно на поздних сроках.
— во время родов (интранатально). Это самый высокий риск передачи. Проходя через родовые пути, малыш может контактировать с инфицированной кровью или выделениями матери.
— после родов (постнатально). Риск заражения ВИЧ сохраняется при естественном вскармливании, так как вирус иммунодефицита содержится в грудном молоке.
ПРОФИЛАКТИКА И СНИЖЕНИЕ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ
«В современной медицине при соблюдении строгих мер профилактики риск передачи ВИЧ от матери к ребенку можно свести к минимуму», — подчеркнула главный врач Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РБ Айгуль Галиева.
Для этого сейчас реализуется трехэтапная профилактика. Это, в первую очередь, антиретровирусная терапия (АРТ). Иными словами, прием специальных препаратов против ВИЧ женщиной во время беременности, родов и новорожденным ребенком.
Также не менее важно безопасное родоразрешение. Способ родоразрешения выбирает врач – специалист акушер-гинеколог. В современных условиях возможно естественное родоразрешение. Задача — максимально снизить контакт ребенка с кровью матери.
И третий этап профилактики — это полный отказ от грудного вскармливания. Новорожденному ребенку показаны только адаптированные искусственные смеси даже при регулярном лечении.
Напомним, сейчас все беременные женщины в России обследуются на ВИЧ дважды: при постановке на учет и на 28 — 32-й неделе беременности. Дополнительное обследование на ВИЧ — более двух раз — назначается будущей матери, если она употребляла в течение беременности психоактивные вещества внутривенно; имела незащищенные половые контакты с потенциальным ВИЧ-инфицированным партнером или если половой партнер беременной женщины не был обследован на ВИЧ.
«Половой партнер беременной обследуется как минимум один раз при ее постановке на учет в женской консультации и это очень важный этап с целью профилактики, особенно если половой партнер давно не обследовался на ВИЧ-инфекцию», — уточнили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
В Башкирии на сегодняшний день работа с ВИЧ-инфицированными женщинами при планировании и ведении беременности строго регламентирована и направлена на профилактику передачи инфекции от матери к ребенку. Главная цель — добиться неопределяемой вирусной нагрузки, поскольку это снижает вероятность инфицирования младенца и распространения ВИЧ-инфекции.
Основной координатор такой работы в Башкирии — Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Он находится по адресу: Уфа, ул. Кустарная, 18. Межрайонные филиалы этого Центра работают в Сибае, Кумертау, Белорецке и Стерлитамаке. Это очень удобно, получить квалицированную помощь можно не только в Уфе, но и по месту жительства в филиалах.
«У нас везде работают квалифицированные специалисты. Они оказывают комплексную помощь по безопасному планированию беременности и профилактике перинатальной передачи ВИЧ. Врачи-инфекционисты и акушеры-гинекологи подбирают терапию и ведут наблюдение за роженицами, чтобы свести риски к минимуму и помочь женщине родить здорового малыша, — подчеркнула Айгуль Галиева. — Добавлю также, что в Башкирии наблюдается положительная динамика в снижении риска вертикальной передачи ВИЧ от матери к детям. Благодаря ранней диагностике, антиретровирусной терапии и хорошему медицинскому наблюдению за беременными женщинами, нам удалось значительно сократить количество зараженных детей и дать шанс к рождению здоровых малышей».
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