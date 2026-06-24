Жителям Башкирии рассказали, как избежать перинатальной передачи ВИЧ

Для этого сейчас реализуется трехэтапная профилактика. Это, в первую очередь, антиретровирусная терапия (АРТ). Иными словами, прием специальных препаратов против ВИЧ женщиной во время беременности, родов и новорожденным ребенком.

Также не менее важно безопасное родоразрешение. Способ родоразрешения выбирает врач – специалист акушер-гинеколог. В современных условиях возможно естественное родоразрешение. Задача — максимально снизить контакт ребенка с кровью матери.

И третий этап профилактики — это полный отказ от грудного вскармливания. Новорожденному ребенку показаны только адаптированные искусственные смеси даже при регулярном лечении.

Напомним, сейчас все беременные женщины в России обследуются на ВИЧ дважды: при постановке на учет и на 28 — 32-й неделе беременности. Дополнительное обследование на ВИЧ — более двух раз — назначается будущей матери, если она употребляла в течение беременности психоактивные вещества внутривенно; имела незащищенные половые контакты с потенциальным ВИЧ-инфицированным партнером или если половой партнер беременной женщины не был обследован на ВИЧ.

«Половой партнер беременной обследуется как минимум один раз при ее постановке на учет в женской консультации и это очень важный этап с целью профилактики, особенно если половой партнер давно не обследовался на ВИЧ-инфекцию», — уточнили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

В Башкирии на сегодняшний день работа с ВИЧ-инфицированными женщинами при планировании и ведении беременности строго регламентирована и направлена на профилактику передачи инфекции от матери к ребенку. Главная цель — добиться неопределяемой вирусной нагрузки, поскольку это снижает вероятность инфицирования младенца и распространения ВИЧ-инфекции.