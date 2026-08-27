Лидия Михеева отметила высокий уровень НКО Башкирии

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева направила приветствие участникам Гражданского форума. Его зачитал член Совета старейшин Общественной палаты страны по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Айгун Магомедов.
«Форум — ключевая площадка коммуникации для власти, бизнеса, НКО и жителей республики. В этом году в нём участвуют представители некоммерческих организаций не только из Башкортостана, но и из других регионов России.
Здесь совмещаются выставка лучших практик некоммерческого сектора и пространство для дискуссий: на пленарном заседании и тематических секциях обсудят партнёрство общества и бизнеса, роль НКО в решении социальных задач и поддержку благотворительности.
Башкортостан накопил большой опыт в развитии общественных инициатив, добровольчества и взаимодействия власти с НКО. Высокую оценку этот опыт получил на федеральном уровне: в июле здесь прошло выездное заседание президиума Совета общественных палат России совместно с Общественной палатой республики.
Уверена, что форум станет не просто площадкой для обмена мнениями, а местом поиска решений и новых партнёрств», — говорится в приветствии.
Ранее Радий Хабиров назвал главный принцип работы НКО Башкирии.
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