Лидия Михеева отметила высокий уровень НКО Башкирии

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева направила приветствие участникам Гражданского форума. Его зачитал член Совета старейшин Общественной палаты страны по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Айгун Магомедов.

«Форум — ключевая площадка коммуникации для власти, бизнеса, НКО и жителей республики. В этом году в нём участвуют представители некоммерческих организаций не только из Башкортостана, но и из других регионов России.

Здесь совмещаются выставка лучших практик некоммерческого сектора и пространство для дискуссий: на пленарном заседании и тематических секциях обсудят партнёрство общества и бизнеса, роль НКО в решении социальных задач и поддержку благотворительности.

Башкортостан накопил большой опыт в развитии общественных инициатив, добровольчества и взаимодействия власти с НКО. Высокую оценку этот опыт получил на федеральном уровне: в июле здесь прошло выездное заседание президиума Совета общественных палат России совместно с Общественной палатой республики.

Уверена, что форум станет не просто площадкой для обмена мнениями, а местом поиска решений и новых партнёрств», — говорится в приветствии.

Ранее Радий Хабиров назвал главный принцип работы НКО Башкирии.