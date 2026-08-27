Пятница, 28 Августа 2026
Уфа
+7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
21:12 (UTC+5), 27 Августа 2026

Лидия Михеева отметила высокий уровень НКО Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева направила приветствие участникам Гражданского  форума. Его зачитал член Совета старейшин Общественной палаты страны по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Айгун Магомедов.

«Форум — ключевая площадка коммуникации для власти, бизнеса, НКО и жителей республики. В этом году в нём участвуют представители некоммерческих организаций не только из Башкортостана, но и из других регионов России.

Здесь совмещаются выставка лучших практик некоммерческого сектора и пространство для дискуссий: на пленарном заседании и тематических секциях обсудят партнёрство общества и бизнеса, роль НКО в решении социальных задач и поддержку благотворительности.

Башкортостан накопил большой опыт в развитии общественных инициатив, добровольчества и взаимодействия власти с НКО. Высокую оценку этот опыт получил на федеральном уровне: в июле здесь прошло выездное заседание президиума Совета общественных палат России совместно с Общественной палатой республики.

Уверена, что форум станет не просто площадкой для обмена мнениями, а местом поиска решений и новых партнёрств», — говорится в приветствии.

Ранее Радий Хабиров назвал главный принцип работы НКО Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru