До октября федеральные льготники Башкирии могут обменять соцпакет на деньги

НСУ — это дополнение к ежемесячной денежной выплате. Сейчас его общая стоимость составляет 1825 рублей 25 копеек в месяц. В эту сумму входят: 1405 рублей— на бесплатные лекарства по рецепту; 217 рублей — на путевку в санаторий при наличии показаний врача; 201 рубль — на бесплатный проезд до места лечения и на электричках. Каждый год государство индексирует эти суммы.

Как напомнили в республиканском отделении Социального фонда РФ, льготник может выбрать один из двух вариантов – получать НСУ в натуральной форме, то есть пользоваться услугами набора, или получать их денежный эквивалент – те самые 1825 рублей. Если всё устраивает, заявление подавать не нужно. Текущий выбор автоматически сохранится на следующий год.

Позволяется разделить набор. Можно оставить только бесплатные препараты, а за отказ от проезда и санатория получить доплату. Или наоборот — отказаться только от лекарств, забрав их стоимость деньгами. Возможен и полный отказ от всех трех пунктов сразу.

Подать заявление на изменение нужно до 1 октября: через портал «Госуслуги», в любом МФЦ, в клиентской службе отделения Социального фонда по РБ. Решение вступит в силу с 1 января следующего года.

В настоящее время в натуральной форме или деньгами соцпакет получают более 352 тысяч жителей региона. Это люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие категории граждан.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Ранее сообщалось – с 2027 года поменяется порядок учета ухода за нетрудоспособными.