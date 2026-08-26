В Уфе воспитали юных чемпионов по пожарно-спасательному спорту

В родной город с победой вернулись юные спортсмены Валерия Булыгина и Иван Шутко, которые с успехом выступили на XV чемпионате мира среди юношей и юниоров и XI чемпионате мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Крупные международные соревнования проходили с 20 по 26 августа 2026 года в подмосковном городе Жуковский.
В аэропорту Уфы юных чемпионов встречали сотрудники главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Эмоции радости и гордости переполняли всех присутствующих.
В МЧС отметили, что за успехами спортсменов стоит огромный труд их тренеров, которые служат в 22-м пожарно-спасательном отряде. Они вложили в подготовку ребят много сил, времени и знаний, проделали глубокую многогранную работу, которая часто остаётся за кадром ярких спортивных побед, но именно она во многом формирует путь атлетов.
Валерия Булыгина и Иван Шутко отличились в личном первенстве. Валерия Булыгина, выступавшая в средней группе, стала первой на полосе препятствий и второй в подъёме по штурмовой лестнице. Иван Шутко, представлявший младшую группу, завоевал серебро в подъёме по штурмовой лестнице и бронзу на полосе препятствий.
В командном зачёте среди девушек и юниорок чемпионками стала сборная России, второе место завоевала команда Беларуси, третье — Казахстана. У юношей и юниоров золото досталось белорусским спортсменам, российская команда заняла вторую строчку пьедестала, а замкнула тройку лидеров сборная Казахстана.
Ранее в Уфе встретили победительницу первенства Европы по спортивной гимнастике Полину Дмитриеву.
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