В Ленинском районе Уфы расселили 9 аварийных домов

В текущем году в Ленинском районе расселили девять домов ветхого фонда, в котором проживали 98 семей. В основном это двухэтажные многоквартирные дома. Четыре постройки уже снесены, в августе выделены средства на снос ещё одного дома (ул. Судоремонтная. 14) в Затоне.
Ожидается финансирование на снос следующих домов в Затоне по линии ул. Ахметова: Пожарская, 219, Рычкова, 16, пер. Запорожский, 1а, и ещё одного в частном секторе в конце ул. Гафури: Тендерная, 20.
В 2025 году в Ленинском районе расселили 20 аварийных домов, в которых проживали 196 семей, сообщили в администрации.
Ранее сообщали, как идёт ремонт в доме, пострадавшем от БПЛА.
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