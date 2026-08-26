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16:54 (UTC+5), 26 Августа 2026

В Ленинском районе Уфы расселили 9 аварийных домов

Новое жильё получат 98 семей.

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова

В текущем году в Ленинском районе расселили девять домов ветхого фонда, в котором проживали 98 семей. В основном это двухэтажные многоквартирные дома. Четыре постройки уже снесены, в августе выделены средства на снос ещё одного дома (ул. Судоремонтная. 14) в Затоне.

Ожидается финансирование на снос следующих домов в Затоне по линии ул. Ахметова: Пожарская, 219, Рычкова, 16, пер. Запорожский, 1а, и ещё одного в частном секторе в конце ул. Гафури: Тендерная, 20.

В 2025 году в Ленинском районе расселили 20 аварийных домов, в которых проживали 196 семей, сообщили в администрации.

Ранее сообщали, как идёт ремонт в доме, пострадавшем от БПЛА.

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