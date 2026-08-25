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12:15 (UTC+5), 25 Августа 2026

Жители Башкирии с начала года взяли 724 тысячи больничных листов

Фото: минздрав РБ | соцсети
Элина Ахметова

С начала года жителям Башкирии оплатили более 724 тыс. больничных листов, направив на эти цели свыше 12,6 млрд рублей, сообщили в отделении СФР по Башкортостану. Из них свыше 70 тыс. бюллетеней (более 10%) оформлены по уходу за болеющими членами семьи, в основном — за детьми.

Как пояснили в региональном Соцфонде, до 8 лет ребёнка больничный лист оплачивается в объёме 100% среднего заработка, после 8 лет расчёт выплаты усложняется (первые 10 дней — по страховому стажу, далее в размере 50% среднего заработка; если ребёнок лечится в больнице — за весь период 50% среднего заработка).

Если же болеет взрослый — первые три дня оплачивает работодатель, а последующие — Соцфонд.

Ранее сообщали: с 2027 года для внесения в трудовой стаж периода ухода за нетрудоспособными нужно подавать заявление до начала ухода, а не после.

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