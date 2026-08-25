Жителей Башкирии предупредили о грозах и чрезвычайной пожароопасности

По данным МЧС по РБ, 26 августа местами по республике ожидается чрезвычайная пожароопасность, ночью и утром туман 500 м и менее, грозы, порывы ветра до 16 м/с.
Завтра в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, днем град. Ветер западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, днем +19, +24°, по юго-востоку до +25°.
Ранее в Башкирии объявили чрезвычайную пожароопасность.
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