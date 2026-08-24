В Башкирии объявили чрезвычайную пожароопасность

В юго-восточных районах Башкирии с 24 по 31 августа прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, предупреждает МЧС республики.
Жителей призывают ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнём. По статистике, 8 из 10 природных пожаров возникают по вине людей. Основные причины: непотушенные костры, сжигание сухой травы и мусора вблизи лесов, а также оставленные без присмотра сигареты и спички. Опасность представляют даже масляные тряпки на солнце и стеклянные бутылки, которые могут сфокусировать солнечный свет и стать причиной возгорания.
МЧС также напоминает, что неконтролируемый пал сухой травы может перерасти в стихийное бедствие и лишить дома десятки семей. Особое внимание просят уделить детям и не оставлять их без присмотра, на личном примере учить правилам пожарной безопасности.
При возникновении пожара немедленно звонить по номеру 112.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии усилят патрулирование леса.
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