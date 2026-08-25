В Башкирии на 23% сократилась незаконная вырубка деревьев

Незаконная вырубка лесов сократилась на 23% в Башкирии. Такого результата удалось добиться благодаря усиленным патрульным рейдам, сообщили в минлесхозе региона.
С начала года лесная охрана республики в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» провела более 15,3 тысячи рейдов. В ходе проверок инспекторы выявили 355 нарушений лесного законодательства и вынесли 156 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму свыше 4 млн рублей. Также зафиксировано 153 случая незаконных рубок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких преступлений снизилось на 23%, а ущерб, нанесенный лесному фонду, сократился на 42%.
«Стабильное снижение количества и объемов незаконных рубок стало результатом комплексного подхода и системного технического переоснащения наших инспекторов. На вооружении специалистов сегодня находится современная техника повышенной проходимости, квадроциклы, фотоловушки, высокоточные навигаторы и беспилотные летательные аппараты. Ключевую роль играют также всесторонняя профилактическая работа с населением и высокая кратность патрулирования лесных массивов», — отметил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.
Ранее жителя Башкирии осудили за незаконную рубку леса на 186 тысяч рублей.
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