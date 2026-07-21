Жителя Башкирии осудили за незаконную рубку леса на 186 тысяч рублей

Учалинский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 186 тысяч рублей. Суд назначил нарушителю условное наказание, а также взыскал материальный ущерб в полном объёме. Об этом сообщили в минлесхозе республики.

Нарушение выявили лесные инспекторы во время патрулирования в Учалинском районе. Суд установил, что житель района, не имея разрешительных документов, с помощью бензопилы незаконно спилил сырорастущее дерево породы сосна. Нарушитель нанёс лесному фонду Башкирии материальный ущерб.

Мужчину суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная рубка лесных насаждений»). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Кроме того, суд постановил взыскать с виновного в пользу министерства лесного хозяйства РБ 186 327 рублей в счёт возмещения ущерба. Бензопила, использованная при совершении преступления, конфискована в доход государства, незаконно заготовленная древесина также обращена в доход государства.

Заместитель министра лесного хозяйства РБ Юнир Садыков подчеркнул неотвратимость наказания для вредителей леса.

«Нарушители не только привлекаются к уголовной ответственности, но и в полном объёме обязаны возместить причинённый лесному фонду ущерб. Мы продолжим последовательно добиваться защиты государственных интересов и сохранения лесных ресурсов республики», — отметил Юнир Садыков.

Ранее перед судом за незаконную рубку лесных насаждений предстал житель Абзелиловского района.