Житель Башкирии «наломал» дров на 370 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в 2022 году мужчина, используя бензопилу и манипулятор марки «КамАЗ», произвел незаконную рубку деревьев породы «сосна» в Бурангуловском участковом лесничестве.

Неправомерными действиями лесному фонду был причинен ущерб на более чем 370 тысяч рублей. Раскрыть преступление удалось благодаря проведенной геномной экспертизе.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направили в Абзелиловский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии прогулка к водопаду закончилась травмой для туристки.