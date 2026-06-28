В Башкирии прогулка к водопаду закончилась травмой для туристки

Накануне вечером в Баймакском районе произошел несчастный случай с туристкой во время экскурсии к водопаду Гадельша. Как сообщили в ГК ЧС по РБ, жительница Челябинской области, гостившая у родственников, вместе с компанией из 9 человек решили посетить природную достопримечательность.

Однако сильный дождь размыл тропу, камни стали скользкими. Женщина поскользнулась на подъеме и получила травму ноги.

На помощь пришли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Они эвакуировали пострадавшую до села Старый Сибай, где ее уже ждала бригада медиков.

Спасатели напоминают: перед походом к природным достопримечательностям всегда проверяйте прогноз погоды. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой и сообщайте близким о своем маршруте. В экстренной ситуации звоните 112.

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