В Башкирии «УАЗ» с тремя мужчинами увяз в лесной глуши

Поняв, что самостоятельно выбраться уже не получится, мужчины обратились за помощью в экстренные службы.

На выручку выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС. Часть пути специалисты преодолели на автомобиле повышенной проходимости, а затем пересели на квадроцикл и добрались до застрявших. Всех троих благополучно эвакуировали и доставили в село Узян. Медпомощь никому не потребовалась.

Ранее за неделю в Башкирии сбили двух лосей.