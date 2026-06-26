За неделю в Башкирии сбили двух лосей

За минувшую неделю в республике произошло два ДТП с дикими животными. Два лося погибли в Иглинском и Альшеевском районах.
Глава минэкологии Башкортостана Нияз Фазылов связывает рост числа аварий с сезонной активностью зверей: в летнее время они часто выходят на дорогу, особенно рано утром и в сумерках.
По его словам, с начала года в регионе зафиксировано уже 79 столкновений с дикими животными: сбиты 48 лосей, 28 косулей и 3 кабана.
Министр настоятельно призывает водителей сбавлять скорость возле лесных массивов и быть предельно внимательными — животное может выскочить внезапно, не оставив времени на реакцию.
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