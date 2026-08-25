Уфимка добралась на велосипеде до Ледовитого океана

Уфимская велопутешественница Ксения Салазанова добралась до Северного Ледовитого океана. Радостной новостью накануне она поделилась в социальных сетях.

«Я добралась! Я в Северодвинске! Я искупалась! Я это сделала!» – написала девушка в своем телеграм-канале.

Напомним, Ксения стартовала из башкирской столицы 7 июля. Таким образом, путь занял 48 дней. В пути отважная уфимка ночевала в палатке или останавливалась у знакомых. Обратно планирует вернуться на поезде через Вологду.

Отметим, что это не первый далекий маршрут для спортсменки. Так, в прошлом году она проехала 840 километров по Сахалину — с севера острова до города Южно-Сахалинска.